На Южно-Украинской АЭС аварийно отключен третий энергоблок

Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС) был аварийно отключен для устранения проблем.

Об этом говорится в сообщении электростанции, пишет Lenta.

«19 января 2017 в 12 часов 29 минут по аварийной заявке третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для определения причин ухудшения вакуума в конденсаторе турбоагрегата. При переходных процессах отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было», — отмечается в сообщении.

Отмечается также, что радиационный фон в зоне АЭС соответствует естественному.

Некоторые украинские СМИ связали инцидент с некорректной работой ядерного топлива американской компании Westinghouse Electric. После капитального ремонта третьего энергоблока в «Энергоатоме» (оператор АЭС Украины) заявили, что в его активную зону загрузили 83 топливных элемента Westinghouse и 80 — российской компании «ТВЭЛ».