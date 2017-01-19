Инвестиции «Газпрома» в «Турецкий поток» составят 41,9 млрд рублей
«Газпром» инвестирует в проект строительства газопровода «Турецкий поток» в 2017 году 41,92 млрд рублей, следует из материалов компании.
Инвестиции компании в строительство газопровода «Сила Сибири» вырастут в 2017 году на 72,3%, до 158,811 млрд рублей.
Суммарные инвестиции «Газпрома» в сфере транспортировки газа по трубопроводам (за исключением сетей газораспределения) составят в текущем году 911,235 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее.
Источник: RNS