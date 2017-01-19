Петербуржец приговорен к 10 годам за убийство и несанкционированные похороны жены

В Петербурге вынесен приговор по делу об убийстве женщины в апреле 2016 года. Ее тело откопали в лесу под Петергофом. Супруг Самир Габибов получил десять лет строгого режима.

Как сообщили в Санкт-Петербургском горсуде, 19 января Кировский суд огласил приговор Габибову. Он признан виновным в том, что ночью 22 апреля в квартире на проспекте Маршала Жукова, 34, избил супругу до смерти, вывез в лес в Петродворцовом районе и закопал.

«Габибову назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и 4,7 млн рублей морального ущерба потерпевшим», – добавили в Горсуде.