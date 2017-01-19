Правительство может ввести мораторий на застройку Пулковской обсерватории

В Петербурге создана рабочая группа по развитию Пулковской обсерватории и прилегающей трехкилометровой зоны. Она рассмотрит вопрос о введении моратория на застройку территории до утверждения общей концепции ее развития.

По словам помощника депутата ЗакСа Оксаны Дмитриевой Александра Карпова, решение о создании группы было принято в октябре 2016 года на совещании в администрации президента РФ. Группа должна рассматривать проекты развития учреждения и решать вопросы, связанные с внесением поправок в Генплан и градостроительную документацию.

Из федеральных ведомств в состав войдут представители Минобрнауки, РАН, Федерального агентства научных организаций, Российского фонда прямых инвестиций и ФСО (обсерватория находится рядом с «Экспофорумом», где проводится Петербургский экономический форум с участием президента).

На городском уровне в рабочую группу войдут представители профильных комитетов Смольного и три депутата Законодательного собрания. Среди кандидатов — Максим Резник, Алексей Ковалев и Алексей Макаров.

Введение моратория остановит работу многих застройщиков. Южнее обсерватории компания Setl City начала строительство квартала «Планетоград», рассчитанного на 1,5 млн кв. м недвижимости. Кроме того, несколько комплексов строится вдоль Петербургского шоссе.