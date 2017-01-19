Тело ребёнка, погибшего в Коммунаре, нашли с помощью квадрокоптера
Следователями-криминалистами СУ СК России по Ленинградской области с помощью квадрокоптера, предоставленного волонтерами, в реке Ижора в городе Коммунар Гатчинского района было обнаружено тело 6-летнего Егора Антонова.
Сегодня, 19 января 2017 года, тело погибшего мальчика было извлечено из реки водолазами МЧС.
Следком Ленобласти продолжает расследование уголовного дела, ранее возбуждённого по п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).
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