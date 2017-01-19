Объем внешнего долга РФ оценили в 518,7 млрд долларов

Объем внешнего долга Российской Федерации по состоянию на 1 января 2017 года, по предварительной оценке Банка России, составил 518,7 млрд долларов США и за год практически не изменился (увеличение на 0,2 млрд долларов США).

"Вклад секторов экономики в динамику внешнего долга страны был разнонаправленным. Внешние долговые обязательства банков за год уменьшились на 12,5 млрд долларов США, доля банковского сектора в структуре внешней задолженности по состоянию на отчетную дату составила 23,0 против 25,4% годом ранее. Внешние обязательства органов государственного управления за счет новых размещений и покупки нерезидентами суверенных инструментов на вторичном рынке, напротив, выросли на 6,9 млрд долларов США, их удельный вес в структуре внешнего долга страны за год увеличился с 5,9 до 7,2%", – сообщает пресс-служба мегарегулятора финансового рынка.

В Банке России добавили, что прочие секторы экономики сохранили лидирующие позиции в объеме внешнего долга (67,7% по состоянию на 1 января 2017 года), их внешняя задолженность за год выросла на 5,9 млрд долларов США.