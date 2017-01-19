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18:30 19.01.2017
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Аэропорт Пулково запускает новые международные направления
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Аналитики Deloitte назвали «Зенит» 17-м в Европе по благосостоянию
18:12
Представители Украины провели инспекцию нескольких районов Южного военного округа России
18:06
Международные резервы РФ за неделю выросли на 7,7 млрд долларов
18:00
"Квадрат.ру": На реставрацию дома Демидова в Тайцах потратят 276 млн рублей
17:55
Смольный: Сроки сдачи депо «Южное» не меняются
17:51
Миллер пообещал Петербургу газ и много ФОКов
17:46
Основатель Google: Я не верил в искусственный интеллект
17:37
Почетных петербуржцев хотят отправлять в санаторий за счет городского бюджета
17:21
Два секс-притона закрыли в Приморском районе Петербурга
17:20
"ДП": Где в Петербурге продают самый дешевый бензин
17:16
Вернувшийся с Гоа россиянин умер от малярии
17:12
Минкомсвязь оценила затраты операторов на «закон Яровой» в 100 млрд рублей
17:00
На Южно-Украинской АЭС аварийно отключен третий энергоблок
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Инвестиции «Газпрома» в «Турецкий поток» составят 41,9 млрд рублей
16:50
Петербуржец приговорен к 10 годам за убийство и несанкционированные похороны жены
16:46
Правительство может ввести мораторий на застройку Пулковской обсерватории
16:42
Тело ребёнка, погибшего в Коммунаре, нашли с помощью квадрокоптера
16:38
Объем внешнего долга РФ оценили в 518,7 млрд долларов
16:35
В Петербурге суд не выпустил главу ОАО «Компания Усть-Луга»
16:31
Из-за дефекта трубы в 22 домах в Выборгском районе остывают батареи
16:20
"ДП": Петербургские дизайнеры начали переманивать покупателей из масс–маркета
16:16
Янукович: Людей на майдане расстреляли Турчинов и Парубий
16:12
Новые телефоны Nokia раскупили за несколько минут
16:05
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16:01
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15:48
FIS разрешила отстраненным российским лыжникам тренироваться со сборной
15:43
"Квадрат.ру": Застройщики-первопроходцы потянулись за допусками в комитет по строительству
15:32
МСБанк заплатит Смольному за нерадивого подрядчика 5,5 млн рублей
15:31
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15:12
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14:55
Пострадавшие от взрыва газа в Лаголово получат 40 тысяч рублей
14:44
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14:43
Водитель автобуса, насмерть сбивший байкера, ждет суда
14:34
Дирекция транспортного строительства намерена достроить депо «Южное» за 5,5 млрд рублей
14:30
Детсад в Колпино эвакуировали после анонимного звонка о бомбе
14:26
Смольный пытается отсудить у СПбГУ здание Академической гимназии
14:22
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19.01.2017 16:38

Объем внешнего долга РФ оценили в 518,7 млрд долларов

Объем внешнего долга Российской Федерации по состоянию на 1 января 2017 года, по предварительной оценке Банка России, составил 518,7 млрд долларов США и за год практически не изменился (увеличение на 0,2 млрд долларов США).

"Вклад секторов экономики в динамику внешнего долга страны был разнонаправленным. Внешние долговые обязательства банков за год уменьшились на 12,5 млрд долларов США, доля банковского сектора в структуре внешней задолженности по состоянию на отчетную дату составила 23,0 против 25,4% годом ранее. Внешние обязательства органов государственного управления за счет новых размещений и покупки нерезидентами суверенных инструментов на вторичном рынке, напротив, выросли на 6,9 млрд долларов США, их удельный вес в структуре внешнего долга страны за год увеличился с 5,9 до 7,2%", – сообщает пресс-служба мегарегулятора финансового рынка.

В Банке России добавили, что прочие секторы экономики сохранили лидирующие позиции в объеме внешнего долга (67,7% по состоянию на 1 января 2017 года), их внешняя задолженность за год выросла на 5,9 млрд долларов США.


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19.01.2017 15:01

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19.01.2017 13:25

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По итогам прошлого года число пользователей интернет-банка «Сбербанк Онл@йн» на Северо-Западе превысило 3,9 млн клиентов, увеличившись за год почти на миллион.
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Банк «Санкт-Петербург»
19.01.2017 15:01
Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за год составила 2,3 млрд рулей
Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги свой работы в 2016 году. За этот период выручка банка выросла до 32 млрд рублей. Это на 16,5% больше, чем в 2015 году. Чистый процентный доход за год увеличился на 30,5% и составил 21,4 млрд рублей.
«КВС»
19.01.2017 13:59
Банк «Санкт-Петербург» снизил ипотечные ставки для клиентов компании «КВС»
Группа компаний «КВС» и Банк «Санкт-Петербург» объявляют о старте совместной программы, направленной на повышение доступности жилья в новостройках компании.
ПАО «Сбербанк России»
19.01.2017 13:25
Число пользователей интернет-банка Сбербанк Онл@йн в Северо-Западном банке превысило 3,9 млн
По итогам прошлого года число пользователей интернет-банка «Сбербанк Онл@йн» на Северо-Западе превысило 3,9 млн клиентов, увеличившись за год почти на миллион.
ПАО «Сбербанк России»
17.01.2017 15:27
Северо-Западный банк Сбербанка в прошлом году выдал более 58,7 млрд рублей на потребительские кредиты
По итогам 2016 года Северо-Западный банк Сбербанка выдал потребительских займов на сумму более 58,7 млрд рублей, что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
17.01.2017 11:40
Банк «Санкт-Петербург» установил кредитный лимит для «Перекрестка»
Банк «Санкт-Петербург» установил кредитный лимит в размере 6,5 млрд руб. для ЗАО «Торговый Дом «ПЕРЕКРЕСТОК» - одной из операционных компаний группы X5 RetailGroup.
ПАО «Сбербанк России»
16.01.2017 14:47
Кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка достиг 889 млрд рублей
Кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка по итогам 2016 года составил 889 млрд рублей, увеличившись на 4% по сравнению с результатами 2015 года.
«Банк «Санкт-Петербург»
13.01.2017 12:28
Банк «Санкт-Петербург» и «Группа ЛСР» заключили кредитное соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Группа ЛСР» заключили Генеральное соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок в размере 2 млрд рублей сроком на 3 года. Целью данного соглашения является финансирование деятельности заемщика и компаний, входящих в «Группу ЛСР».
ПАО «Сбербанк России»
13.01.2017 10:37
Ипотечный портфель Северо-Западного банка Сбербанка превысил 200 млрд рублей
По итогам 2016 года ипотечный кредитный портфель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк преодолел отметку в 200 млрд рублей
ПАО «Сбербанк России»
11.01.2017 12:33
Северо-Западный банк Сбербанка в прошлом году выдал более 58,7 млрд рублей на потребительские кредиты
По итогам 2016 года Северо-Западный банк Сбербанка выдал потребительских займов на сумму более 58,7 млрд рублей, что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Средняя сумма потребительского кредита по сравнению с 2015 годом увеличилась на 11% и составила 214 тысяч рублей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.01.2017 15:58
Банк «Санкт-Петербург» выдал гарантию Октябрьскому электровагоноремонтному заводу
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» подписали соглашение, в рамках которого предприятию была предоставлена банковская гарантия на 799 млн рублей.
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