В Петербурге суд не выпустил главу ОАО «Компания Усть-Луга»

Председатель совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерий Израйлит оставлен под арестом в Петербурге. Следствие о хищении 1,5 млрд рублей продлено на три месяца.

Как сообщили в Санкт-Петербургском горсуде, сегодня, 19 января, ФСБ заявила в Дзержинском суде ходатайство о продлении стражи обвиняемому в особо крупном мошенничестве бизнесмену.

«Арест продлен до 21 апреля 2017 года», – уточнили в Горсуде.

Израйлит был задержан в конце декабря. Ему вменяют мошенническое хищение средств, выделенных на порт.