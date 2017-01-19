В Петербурге суд не выпустил главу ОАО «Компания Усть-Луга»
Председатель совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерий Израйлит оставлен под арестом в Петербурге. Следствие о хищении 1,5 млрд рублей продлено на три месяца.
Как сообщили в Санкт-Петербургском горсуде, сегодня, 19 января, ФСБ заявила в Дзержинском суде ходатайство о продлении стражи обвиняемому в особо крупном мошенничестве бизнесмену.
«Арест продлен до 21 апреля 2017 года», – уточнили в Горсуде.
Израйлит был задержан в конце декабря. Ему вменяют мошенническое хищение средств, выделенных на порт.