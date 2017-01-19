Строители ЛенСпецСМУ залили первый бетон «Дома на Обручевых»

19 января 2017 года на строительной площадке ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») в Калининском районе Санкт-Петербурга в присутствии руководства компании был залит первый бетон «Дома на Обручевых».

Церемония заливки первого бетона – это добрая традиция ЛенСпецСМУ, которая символизирует начало активной фазы строительства нового объекта.

Перед собравшимися гостями, строителями, представителями банков, агентств недвижимости и журналистами выступили генеральный директор ЛенСпецСМУ Геннадий Щербина, технический директор ЛенСпецСМУ Юрий Бородин и генеральный директор компании-подрядчика – «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» – Сергей Панин.

«Мы начинаем наступивший 2017 год с нового замечательного проекта – «Дома на Обручевых». Калининский район знаком нам очень хорошо – за годы работы мы построили здесь в сумме около 1 млн кв. метров. Новый объект уже востребован на рынке, продажи мы открыли в прошлом году, и квартиры в нем пользуются стабильным спросом. Самое главное, что рядом с будущим домом много зеленых зон, парков и зон отдыха. Также достоинством локации «Дома на Обручевых» является шаговая доступность до двух станций метро – «Политехнической» и «Академической». Поздравляю всех с праздником и началом активного строительства!» – отметил в своем выступлении Геннадий Щербина.

После выступления руководства строительную площадку и котлован освятил православный священник. Затем, по традиции, в котлован заложили «капсулу времени» с посланием будущим поколениям и памятную табличку с логотипом жилого дома. После строители разбили бутылку шампанского «на счастье» и приступили к заливке бетона в котлован.

Полное завершение реализации проекта запланировано на 2019 год, а завершение строительства основных объектов на 2018 год.

Справка об объекте

Проект «Дома на Обручевых» состоит из жилого 18-этажного дома, паркинга и детского сада на 80 мест. Новый дом расположен на улице Обручевых, вблизи станций метро «Политехническая» и «Академическая», в районе с хорошо развитой инфраструктурой, в пешей доступности от магазинов, торгово-развлекательных и фитнес-центров, нескольких школ и детских садов. Вблизи будущего дома расположены парк Сосновка и парк Санкт-Петербургского Политехнического Университета.

Справка о ГК Эталон

