Из-за дефекта трубы в 22 домах в Выборгском районе остывают батареи

Авария на теплопроводе произошла на улице Композиторов в Петербурге. Тепло вернется в дома поздно вечером 19 января.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК», технологические нарушения на прямом подземном теплопроводе диаметром 400 мм у дома №10 по улице Композиторов обнаружили утром в четверг, 19 января. На резервную схему теплоснабжения переключили 22 жилых здания. К полудню дефект был локализован. Нормативное время на устранение нарушения – 13 часов.

«Ремонтные работы планируют закончить сегодня», – добавили энергетики.