Янукович: Людей на майдане расстреляли Турчинов и Парубий

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что к расстрелу людей на майдане причастны Александр Турчинов и Андрей Парубий, занимающие сейчас должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны и спикера Верховной рады соответственно.

Об этом в четверг, 19 января, он сказал в интервью РИА Новости, передает Lenta.

«Сегодня уже многие понимают, кому на самом деле были выгодны расстрелы на майдане и кто за ними стоит. Это высшие должностные лица украинской власти: Турчинов, Парубий, [депутат Верховной рады Сергей] Пашинский и их подельники. У меня уже накопились доказательства, подтверждающие вину упомянутых людей в расстреле "Небесной сотни" и правоохранителей на майдане», — заявил Янукович.

Он добавил, что после его видеодопроса 28 ноября к нему обратились украинцы, которые предоставили дополнительную информацию, подтверждающую вину этих лиц.

Янукович был президентом Украины в 2010 – 2014 годах. Он покинул страну в феврале 2014-го после евромайдана — насильственной смены власти, сопровождавшейся массовыми протестными акциями в Киеве и других городах, в ходе которых погибло 106 человек.