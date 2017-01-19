Наташа Королева прилетела в Киев на похороны бабушки, самолет с российской певицей на борту приземлился в аэропорту "Борисполь" в 12-40 по киевскому времени.

Как сообщает КП в Украине паспортный контроль артистка прошла без эксцессов и сейчас занимается организацией похорон своей бабушки Сони, ушедшей из жизни утром 18 января. Так что СБУ выполнила свое обещание и реализовала временное разрешение на въезд артистке, на пять лет ставшей персоной нон-грата в Украине, сообщает издание.

Дату и время похорон артистка еще не обнародовала. Скорее всего, в последний путь бабушку Королевой проведут на выходных. Похоронят ли ее на одном из киевских кладбищ, или свое последнее пристанище София Николаевна обретет в селе Летки, где прошла вся ее жизнь, тоже пока под вопросом.

Сегодня же в Киеве завершится рассмотрение апелляции Королевой и станет известно, сможет ли артистка присутствовать на слушании в киевском суде 16 марта (Наталья подала в суд на СБУ, оспаривая решение запретить ей въезд в Украину сроком на пять лет).