Широков: Не думаю о возобновлении карьеры

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков сказал, что не планирует возвращаться в большой спорт.

– Не жалеете, что завершили карьеру до открытия стадиона на Крестовском?

– Ветераны же будут там играть. Может, и я тоже (смеется).

– Приедете на первый матч на новой арене?

– Осталось определиться, когда он будет. Пока говорят, что против «Урала».

– Вы как раз могли сыграть за «Урал». О возобновлении карьеры думаете?

– Да нет, какое возобновление. Было предложение от «Урала», оно меня устраивало по всем параметрам. Но, поразмыслив, я понял: у нас собралась хорошая команда в профсоюзе. И я решил, что лучше пока остаться здесь.

Напомним, Широков летом объявил о завершении карьеры футболиста. Последним клубом полузащитника стал ЦСКА. Сейчас Широков работает в профсоюзе футболистов РФС.

Первый матч на новом стадионе в Петербурге «Зенит» проведет в апреле против «Урала», сообщает "Советский Спорт".