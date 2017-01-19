FIS разрешила отстраненным российским лыжникам тренироваться со сборной

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) разрешила временно отстраненным российским лыжникам тренироваться вместе с остальными спортсменами сборной России.

– FIS сообщила нам, что временно отстраненные спортсмены могут тренироваться со сборной, – приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе.

Напомним, что 23 декабря на основании данных доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена FIS отстранила от международных соревнований 6 спортсменов сборной России, участвовавших в Играх-2014. В их число вошли Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин и Алексей Петухов. Легков и Белов пытались оспорить это решение перед стартом многодневки "Тур де Ски", но получили отказ.