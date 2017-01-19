МСБанк заплатит Смольному за нерадивого подрядчика 5,5 млн рублей

Коммерческий банк «Международный строительный банк» по решению суда вернет комитету по строительству Петербурга 5,5 миллиона рублей за подрядчика, который вовремя не выполнил госконтракт.



Как сообщает пресс-служба комитета по строительству Смольного, Арбитражный суд СЗФО поставил точку в затянувшемся споре между чиновниками и Международным строительным банком 16 января 2017 года. Речь идет о госконтракте на работы по инженерной подготовке территории под жилищное строительство в 15-м квартале Юго-Западной Приморской части, который комитет по строительству заключил с компанией «ПитерСтальКонструкция». Банковскую гарантию в размере 5 миллионов 510 тысяч рублей обеспечил «Международный строительный банк».

Подрядчик получил 5 миллионов 240 тысяч рублей аванса, но к установленному контрактом сроку 15 августа 2015 года работы не выполнил. Комитет попытался вернуть выплаченный аванс и проценты за пользование чужими деньгами в размере 83 803 рублей, но ни подрядчик, ни банк на требования не отреагировали. Обращение в суд тоже не принесло результата: арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск комитета к финансово-кредитной организации не удовлетворил.



Тогда комитет направил кассационную жалобу в тринадцатый арбитражный апелляционный суд, который встал на сторону Смольного и обязал банк заплатить за подрядчика как сумму аванса и проценты, так и сумму неустойки в размере 184 тысячи рублей. Законность постановления подтвердил арбитражный суд Северо-Западного округа, в котором банк пытался добиться отмены предыдущего решения.



Напомним, это уже не первый случай в этом году, когда выступающую гарантом финансово-кредитную организацию через суд заставляют вернуть в бюджет деньги. До арбитража также дошел спор Смольного и банка «Санкт-Петербург», который в итоге заплатил 535 миллионов рублей за неисполнение контракта по строительству Поклонногорского путепровода.