Жителя Вильнюса оштрафовали за вывешенный на доме флаг СССР

Жителя Вильнюса оштрафовали на 150 евро за вывешенный на его частном доме флаг СССР.

Как пишет delfi.lt , пострадал Вадим Чубукас, который вывесил красное полотнище с серпом, молотом и звездой на собственном доме по улице Таурагну в столице Литвы ещё 24 ноября прошлого года. В полицию об этом сообщили бдительные соседи.

"Хотя Чубукас и сказал, что повесил флаг, не желая его демонстрировать, а только хотел его высушить, способ его вывешивания на самом видном месте фасада дома (...) доказывает, что флаг был вывешен демонстративно, с пониманием того, что флаг с советской символикой будет виден прохожим, а такой способ вывешивания будет расцениваться как сознательная демонстрация флага", – объявил Вильнюсский окружной суд.

Кроме того, судья вынесла решение о конфискации флага СССР, который в данный момент находится у Вильнюсской полиции.

Чубукас в суде указал, что сожалеет о содеянном.

"Нашел в кладовке лежавший там со старых времен флаг СССР, который вывесил, чтобы просушить", – сказал он.

Во вступившем в силу 1 января Кодексе об административных нарушениях Литвы сказано, что за демонстрацию нацистской и советской символики полагается штраф в размере от 150 до 300 евро с назначением обязательной меры оказания административного воздействия – конфискации предмета, являющегося инструментом правонарушения.