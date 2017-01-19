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19.01.2017 15:01

Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за год составила 2,3 млрд рулей

Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за год составила 2,3 млрд рулей
Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги свой работы в 2016 году. За этот период выручка банка выросла до 32 млрд рублей. Это на 16,5% больше, чем в 2015 году.  Чистый процентный доход за год увеличился на 30,5% и составил 21,4 млрд рублей.

Чистая прибыль банка по итогам годовой работы составила 2,3 млрд рублей, что соответствует  результатам 2015 года.

Размер кредитного портфеля на 1 января 2017 года составлял 348,3 млрд рублей. Из этой суммы  55,9 млрд рублей приходились на кредиты физически лиц (+1,3% по сравнению с 1 января 2016года). Общий уровень просроченной задолженности находился на уровне  3,3%.

К знаковым событиям минувшего года в банке относят: включение его обыкновенных акций в Первый уровень  листинга Московской Биржи, первую сделку на рынке капитала по секьюритизации ипотечного портфеля, запуск мобильного приложения нового поколения, подключение к платежным сервисам ApplePay и Samsung Pay и присвоение Банку кредитного рейтинга агентством АКРА.

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»


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19.01.2017 15:01

Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за год составила 2,3 млрд рулей

Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги свой работы в 2016 году. За этот период выручка банка выросла до 32 млрд рублей. Это на 16,5% больше, чем в 2015 году. Чистый процентный доход за год увеличился на 30,5% и составил 21,4 млрд рублей.
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Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург»
19.01.2017 15:01
Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за год составила 2,3 млрд рулей
Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги свой работы в 2016 году. За этот период выручка банка выросла до 32 млрд рублей. Это на 16,5% больше, чем в 2015 году. Чистый процентный доход за год увеличился на 30,5% и составил 21,4 млрд рублей.
«КВС»
19.01.2017 13:59
Банк «Санкт-Петербург» снизил ипотечные ставки для клиентов компании «КВС»
Группа компаний «КВС» и Банк «Санкт-Петербург» объявляют о старте совместной программы, направленной на повышение доступности жилья в новостройках компании.
ПАО «Сбербанк России»
19.01.2017 13:25
Число пользователей интернет-банка Сбербанк Онл@йн в Северо-Западном банке превысило 3,9 млн
По итогам прошлого года число пользователей интернет-банка «Сбербанк Онл@йн» на Северо-Западе превысило 3,9 млн клиентов, увеличившись за год почти на миллион.
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17.01.2017 15:27
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ПАО «Сбербанк России»
11.01.2017 12:33
Северо-Западный банк Сбербанка в прошлом году выдал более 58,7 млрд рублей на потребительские кредиты
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10.01.2017 15:58
Банк «Санкт-Петербург» выдал гарантию Октябрьскому электровагоноремонтному заводу
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» подписали соглашение, в рамках которого предприятию была предоставлена банковская гарантия на 799 млн рублей.
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