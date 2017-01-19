Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за год составила 2,3 млрд рулей

Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги свой работы в 2016 году. За этот период выручка банка выросла до 32 млрд рублей. Это на 16,5% больше, чем в 2015 году. Чистый процентный доход за год увеличился на 30,5% и составил 21,4 млрд рублей.

Чистая прибыль банка по итогам годовой работы составила 2,3 млрд рублей, что соответствует результатам 2015 года.

Размер кредитного портфеля на 1 января 2017 года составлял 348,3 млрд рублей. Из этой суммы 55,9 млрд рублей приходились на кредиты физически лиц (+1,3% по сравнению с 1 января 2016года). Общий уровень просроченной задолженности находился на уровне 3,3%.

К знаковым событиям минувшего года в банке относят: включение его обыкновенных акций в Первый уровень листинга Московской Биржи, первую сделку на рынке капитала по секьюритизации ипотечного портфеля, запуск мобильного приложения нового поколения, подключение к платежным сервисам ApplePay и Samsung Pay и присвоение Банку кредитного рейтинга агентством АКРА.

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»