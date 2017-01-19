Пострадавшие от взрыва газа в Лаголово получат 40 тысяч рублей

Чиновники Лаголовской администрации Ленобласти решают вопрос о выплате компенсаций жителям дома, кровля которого разрушилась в результате взрыва газа. Пострадавшие могут получить до 40 тысяч рублей из бюджета Ломоносовского района.

В настоящее время предполагаемый виновник взрыва, 25-летний житель Лаголово, не найден. Возможно, молодой человек находится под завалами.

Напомним, что около шести вечера 18 января в жилом доме на улице Советской прогремел взрыв газа.

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