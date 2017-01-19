В крещенских купаниях приняли участие более 40 тысяч петербуржцев
Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, в традиционных богоявленских купаниях приняли участие 40 100 горожан.
В этом году в Северной столице было оборудовано 26 прорубей, где все желающие могли окунуться в ледяную воду под присмотром спасателей. По данным полиции, каких-либо правонарушений и нештатных ситуаций при проведении ритуала не зафиксировано. Погода на этот раз была далека от крещенских морозов: в городе на Неве наблюдали дождь при температуре воздуха минус 3 градуса и ветер около 4 метров в в секунду.
Ранее МЧС публиковало всероссийскую статистику: по всей стране ныряли в прорубь более 1,8 миллиона человек.
Справка:
Крещение Господне – один из главных христианских праздников. Согласно Евангелию, в водах реки Иордан в I веке Христа крестил пророк Иоанн Предтеча. Праздник также называется Богоявлением, так как в момент крещения Иисуса Бог явился в трех ипостасях: Отца, Сына и Святого Духа.