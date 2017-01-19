В крещенских купаниях приняли участие более 40 тысяч петербуржцев

Православные петербуржцы в ночь на 19 января приняли участие в Крещенских купаниях. К их услугам было почти три десятка купелей на территории Северной столицы.

Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, в традиционных богоявленских купаниях приняли участие 40 100 горожан.

В этом году в Северной столице было оборудовано 26 прорубей, где все желающие могли окунуться в ледяную воду под присмотром спасателей. По данным полиции, каких-либо правонарушений и нештатных ситуаций при проведении ритуала не зафиксировано. Погода на этот раз была далека от крещенских морозов: в городе на Неве наблюдали дождь при температуре воздуха минус 3 градуса и ветер около 4 метров в в секунду.

Ранее МЧС публиковало всероссийскую статистику: по всей стране ныряли в прорубь более 1,8 миллиона человек.