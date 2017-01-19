"Беговую" соединили с "Новокрестовской"

Тоннелепроходческий щит "Надежда" на намывной территории западной части Крестовского острова в четверг, 19 января, пробил двухпутный тоннель со стороны станции "Беговая" до строящейся рядом с новым стадионом на намывной территории станции "Новокрестовская". Метростроевцы завершили очередной этап строительства участка Невско-Василеостровской линии, которая возводится к ЧМ-2018.

Ожидалось, что процесс выхода к новой станции "Новокрестовская" увидит вице-премьер правительства РФ и глава РФС Виталий Мутко, который сегодня находится с визитом в Санкт-Петербурге. Однако Мутко на пробивку тоннеля не приехал. Метростроевцев с выходом на станцию "Новокрестовская" поздравил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

"Наконец-то на Крестовский остров пришло метро", – обратился губернатор к метростроевцам, возможно, имея в виду западную оконечность острова, так как станция метро "Крестовский остров" открыта еще в 1999 году.

После сбойки тоннеля со станцией "Новокрестовская" щит "Надежда" отправится на плановый капитальный ремонт, который продлится месяц.

К чемпионату мира по футболу в Петербурге строятся две станции Невско-Василеостровской линии – "Беговая" (проектное название "Улица Савушкина") и "Новокрестовская". Две новые станции "зеленой" линии метрополитена, как ранее сообщал глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, будут сданы к 28 февраля 2018 года.