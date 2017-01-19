Дирекция транспортного строительства намерена достроить депо «Южное» за 5,5 млрд рублей

В плане закупок Дирекции транспортного строительства Петербурга появился конкурс на доведение до конца строительства депо «Южное». Сумма и сроки увеличились.

Информация о планируемом конкурсе появилась на официальном сайте госзакупок. Полное наименование работ звучит так: «Строительство второй очереди Фрунзенского радиуса от ст. «Международная» до ст. «Южная» (Шушары). Электродепо «Южное», включая проектирование (стадия РД). Завершение работ для нужд Санкт-Петербурга». Срок осуществления закупки рассчитан до 1 августа 2018 года. Объем планируемых платежей составляет 5,47 млрд рублей. В текущем году расходы должны составить 3,65 млрд рублей, в следующем — 1,82 млрд рублей.

Напомним, летом 2014 года контракт на проведение аналогичных работ был заключен с компанией «Трансстрой», тогда он был рассчитан до 20 января 2018 года. Однако осенью 2016 года стало известно о проблемах с авансированием проекта, а затем заказчик заявил об отставании от контрактных сроков строительства инженерных сетей, административно-бытового корпуса и топливозаправочного пункта. Компания, по словам представителей Дирекции, не успела до ноября накрыть здания кровлей и пустить отопление в двух отстойно-ремонтных корпусах и столовой. «Трансстрою» вменялось некачественное выполнение работ и отсутствие отчета по авансу на 10 млн рублей за октябрь. В результате контракт был расторгнут.

Согласно сайту госзакупок, из 6,6 млрд общей стоимости контракта «Трансстрою» выплатили 3,1 млрд рублей (из них 2,7 млрд компания освоила, а 360 млн рублей приходятся на до сих пор не возращенный аванс). Ранее чиновники сообщали, что совокупные расходы на строительство из-за смены подрядчика не изменятся. Правда, при этом они же говорили о том, что максимальная цена нового контракта составит 4,27 млрд рублей (хотя сумма неосвоенных средств составляет менее 4 млрд рублей), ссылаясь на индекс-дефлятор. В КРТИ утверждают, что срок ввода депо в эксплуатацию остается прежним — первый квартал 2018 года. Конкурс должен быть объявлен до конца января.