Детсад в Колпино эвакуировали после анонимного звонка о бомбе

Злоумышленник сообщил о заложенной бомбе в детском саду в пригороде Петербурга. Взрывотехники Росгвардии обследовали здание, но ничего взрывоопасного не обнаружили.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, около полудня 19 января неизвестный сообщил в правоохранительные органы о том, что детсад №35 на улице Володарского в Колпино якобы заминирован. Туда сразу же выехали взрывотехники ОМОН, детей эвакуировали в соседний детсад.

Обследование здания завершили в 13:45, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.