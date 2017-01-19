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19.01.2017 14:26

Смольный пытается отсудить у СПбГУ здание Академической гимназии

Комитет имущественных отношений требует признать право собственности города на здание Академической гимназии Санкт-Петербургского госуниверситета на Васильевском острове. Рассмотрение иска назначено на 21 февраля.

Как объяснили «Фонтанке» в комитете, два здания в переулке Каховского, 9, были переданы университету в безвозмездное пользование. В 2006-2010 гг.  СПбГУ реконструировал их за счет бюджета. Школу и спальный корпус объединили в единое здание. Площадь постройки выросла на 640 кв. м. Однако в эксплуатацию здание университет так и не ввел.

«В этой связи мы просим признать право государственной собственности Санкт-Петербурга на самовольно реконструированный объект недвижимости», – заявили в пресс-службе КИО.

Между тем требование комитета не означает, что город планирует выселить гимназию из здания на Васильевском острове. Смольный зачастую подает иски о признании права собственности для легализации самовольных построек. После судов здания снова передаются в пользование застройщикам. Таким образом в Петербурге было легализовано более десятка церквей-самостроев.


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Tele2
19.01.2017 10:57
Петербуржцы провели новогодние праздники в путешествиях
Tele2 подвела итоги пользования услугами мобильной связи в роуминге с 31 декабря по 8 января. По сравнению с прошлыми новогодними праздниками интернет-трафик за границей вырос в 8 раз. Петербуржцы наиболее активно пользовались мобильным интернетом в Эстонии, Финляндии и Таиланде
Tele2
17.01.2017 16:13
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