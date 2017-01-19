Смольный пытается отсудить у СПбГУ здание Академической гимназии

Комитет имущественных отношений требует признать право собственности города на здание Академической гимназии Санкт-Петербургского госуниверситета на Васильевском острове. Рассмотрение иска назначено на 21 февраля.

Как объяснили «Фонтанке» в комитете, два здания в переулке Каховского, 9, были переданы университету в безвозмездное пользование. В 2006-2010 гг. СПбГУ реконструировал их за счет бюджета. Школу и спальный корпус объединили в единое здание. Площадь постройки выросла на 640 кв. м. Однако в эксплуатацию здание университет так и не ввел.

«В этой связи мы просим признать право государственной собственности Санкт-Петербурга на самовольно реконструированный объект недвижимости», – заявили в пресс-службе КИО.

Между тем требование комитета не означает, что город планирует выселить гимназию из здания на Васильевском острове. Смольный зачастую подает иски о признании права собственности для легализации самовольных построек. После судов здания снова передаются в пользование застройщикам. Таким образом в Петербурге было легализовано более десятка церквей-самостроев.