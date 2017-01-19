Российские инспекторы завершили проверку аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха

Авиаспециалисты из России проинспектировали аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха и вернулись в РФ, сообщил Минтранс. После подведения итогов осмотра в правительство РФ будет направлен соответствующий отчет.

«Группы российских экспертов вернулись после проверок аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха. По итогам инспекций будет подготовлен отчет для направления в правительство РФ», — сообщили RNS в Минтрансе РФ. Они проверяли эти воздушные гавани с 11 января. Ранее был проинспектирован второй терминал аэропорта Каира.

Министр транспорта РФ Максим Соколов 13 января 2017 года сказал журналистам, что возобновление чартерного авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом — вопрос недалекого времени.