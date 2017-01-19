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19.01.2017 14:18

Российские инспекторы завершили проверку аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха

Авиаспециалисты из России проинспектировали аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха и вернулись в РФ, сообщил Минтранс. После подведения итогов осмотра в правительство РФ будет направлен соответствующий отчет.

«Группы российских экспертов вернулись после проверок аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха. По итогам инспекций будет подготовлен отчет для направления в правительство РФ», — сообщили RNS в Минтрансе РФ. Они проверяли эти воздушные гавани с 11 января. Ранее был проинспектирован второй терминал аэропорта Каира.

Министр транспорта РФ Максим Соколов 13 января 2017 года сказал журналистам, что возобновление чартерного авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом — вопрос недалекого времени.


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21.12.2016 15:20
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В Рождество –7 января – у жителей и гостей Санкт-Петербурга есть возможность совершить популярное путешествие по маршруту Царскосельской железной дороги на поезде с настоящим паровозом.
Фотобанк Lori
15.12.2016 11:00
«РЖД Тур» приглашает в путешествие за новогодней сказкой
Зима, снег, мороз. Самое время подумать о том, как провести новогодние каникулы так, чтобы они запомнились надолго.Чтобы растопить холод в душе, надо вернуться в детство – в тот период, когда мир казался сказочным и гостеприимным.
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