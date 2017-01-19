Банк «Санкт-Петербург» снизил ипотечные ставки для клиентов компании «КВС»

Ставка составляет 12,25% годовых на весь срок кредитования. Группа компаний «КВС» и Банк «Санкт-Петербург» объявляют о старте совместной программы, направленной на повышение доступности жилья в новостройках компании.

Для покупателей квартир в жилых проектах «КВС» ипотечная ставка снижена до 12,25% годовых и действует на весь срок кредитования.

По условиям программы, первоначальный взнос установлен в размере 15% стоимости приобретаемой недвижимости. Если первоначальный взнос составляет более половины цены квартиры, ипотечная ставка снижается еще заметнее – до 12% годовых.

По условиям совместной программы банка и застройщика, в качестве первого взноса могут быть использованы средства материнского капитала и других жилищных госсубсидий и целевых жилищных займов.

По программе «Новостройка по паспорту», которая не требует от заемщика предоставления большого пакета документов, только паспорт, процентная ставка устанавливается на уровне 12,25% годовых, а первоначальный взнос – 30%.

Банк предоставляет возможность досрочного погашения как суммы ежемесячного платежа, так и срока кредита в целом. Среди преимуществ оформления ипотеки в Банке «Санкт-Петербург» – выделение доли несовершеннолетним.

Для покупателей коммерческой недвижимости в новостройках ГК «КВС» ипотечные ставки также снижены: 15.5% на этапе строительства и 14.5% после ввода объекта в эксплуатацию.

Банк «Санкт-Петербург» предоставляет ипотечные кредиты на покупку квартир в микрорайонах «Новое Сертолово» (1,2 и 3 очереди строительства), «Ясно.Янино» (1 и 2 очереди строительства), ЖК «Амазонка» в Кронштадте, ЖК «Линкор» в Санкт-Петербурге.

Справка о ГК «КВС»