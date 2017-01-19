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ЖКХ
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19.01.2017 13:54

Жилищный комитет назвал "худшие" ЖКС Петербурга

Задолженность управляющих компаний Петербурга перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) выросла на 25% за год. Причем у частников она растет вдвое быстрее, чем у жилкомсервисов.

Как рассказали "Фонтанке" в Жилищном комитете, сейчас задолженность перед РСО составляет 18,8 млрд рублей. 7 млрд приходится на частные управляющие компании, хотя в их ведении находится лишь 25% жилищного фонда. Средний прирост задолженности за год составил 25%, у ЖКС с государственным участием — 22%, у частников — 42%.

Среди худших по качеству работы жилкомсервисов чиновники назвали ЖКС-1 Василеостровского района, ЖКС-2 Петроградского района и ЖКС-1 Приморского района. Сократить свою кредиторскую задолженность сумел ЖКС Петродворца. В ближайшее время комитет планирует провести внеочередные заседания советов директоров и принять к руководству проштрафившихся ЖКС дисциплинарные меры — вплоть до увольнения.


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Около 100 тысяч автоплатежей ЖКХ ежемесячно подключают клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Если в среднем у пользователя уходит около получаса на оплату услуг ЖКХ, то с подключением услуги
07.04.2016 17:21
Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость»
6 апреля 2016 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость» (входит в ГК «Эталон») за высокие показатели в деятельности по управлению многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам 2015 года.
ПАО «Сбербанк России»
26.02.2016 12:20
Жители Карелии перечислили почти 190 млн рублей на капремонт через Сбербанк
Более 188,7 млн рублей перевели через Сбербанк жители Карелии на оплату капитального ремонта с начала действия Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
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