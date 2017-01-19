Жилищный комитет назвал "худшие" ЖКС Петербурга

Задолженность управляющих компаний Петербурга перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) выросла на 25% за год. Причем у частников она растет вдвое быстрее, чем у жилкомсервисов.

Как рассказали "Фонтанке" в Жилищном комитете, сейчас задолженность перед РСО составляет 18,8 млрд рублей. 7 млрд приходится на частные управляющие компании, хотя в их ведении находится лишь 25% жилищного фонда. Средний прирост задолженности за год составил 25%, у ЖКС с государственным участием — 22%, у частников — 42%.

Среди худших по качеству работы жилкомсервисов чиновники назвали ЖКС-1 Василеостровского района, ЖКС-2 Петроградского района и ЖКС-1 Приморского района. Сократить свою кредиторскую задолженность сумел ЖКС Петродворца. В ближайшее время комитет планирует провести внеочередные заседания советов директоров и принять к руководству проштрафившихся ЖКС дисциплинарные меры — вплоть до увольнения.