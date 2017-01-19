ВЦИОМ: Больше половины россиян поддерживает декриминализацию побоев в семье

Почти 60 процентов россиян, согласно результатам опроса ВЦИОМ, поддерживают перевод побоев в семье из уголовного в административное правонарушение. За реальные тюремные сроки выступили лишь 10% респондентов.

Как сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины россиян (59%) поддержали инициативу по смягчению наказания за побои в семье, совершенных впервые. Четверть опрошенных считает наиболее адекватным наказанием за побои исправительные работы, 16% – за административный арест на 15 суток, а 13% респондентов полагают достаточной мерой штрафы. За реальный тюремный срок – лишь каждый десятый россиян.

При этом 10% опрошенных признались, что лично сталкивались с насилием в своей семье.

Напомним, Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект о "побоях в отношении близких лиц", согласно которому нанесение побоев в семье, "причинивших физическую боль, но не повлекших последствий", теперь будет не уголовным, а административным правонарушением, если оно совершено впервые. Проект закона предусматривает наказание в виде обязательных работ до 360 часов или исправительных работ на срок до года, либо административного ареста до полугода, либо штрафа до 30 тысяч рублей. Уголовная ответственность будет грозить за повторные побои.

Ранее в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин высказался в поддержку такого закона. Глава государства считает, что нужно быть гуманными к тем, кто "оступился". Путин подчеркнул, что речь идет только о тех, кто бил своих близких "в первый и единственный раз". Тема вызвала большой резонанс в обществе.