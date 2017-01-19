Рабочая группа Смольного, музейщиков и РПЦ проработает проект передачи Исаакия Церкви

В Смольном создают рабочую группу по передаче Исаакиевского собора РПЦ. Об этом говорится в письме вице-губернатора Петербурга Михаила Мокрецова депутату ЗакСа Максиму Резнику, который ранее направил запрос губернатору города. Парламентарий просил городских чиновников подтвердить их намерения о передаче храма в безвозмездное пользование Церкви на 49 лет.

По данным Мокрецова, в ближайшее время в администрации Санкт-Петербурга будет создана рабочая группа, в состав которой войдут представители исполнительных органов государственной власти, музейного сообщества, депутаты Законодательного собрания, представители Министерства культуры РФ и РПЦ. Специалисты будут прорабатывать проект договора о сохранении музейных ценностей Исаакиевского собора. Также рабочая группа рассмотрит финансово-экономические аспекты передачи, дальнейшей эксплуатации и надлежащего содержания объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Планируется также, что группой будут подготовлены предложения по оптимальной модели взаимодействия РПЦ с Государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор» с целью наиболее эффективного использования имеющегося опыта и знаний научного персонала, экскурсоводов, реставраторов и других действующих сотрудников ГМП.

По окончании работы группы чиновники подготовят нормативно-правовой документ о передаче Санкт-Петербургом Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ. Напомним, в распоряжении комитета имущественных отношений от 30 декабря 2016 г. прописано, что это произойдет в течение двух лет.