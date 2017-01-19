Черчесов: Фанатский вираж «Зенита» - это что-то особенное в нашем футболе

Петербургские болельщики особенные, считает главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Как передает корреспондент «Фонтанки», об этом он заявил на презентации официальной эмблемы Санкт-Петербурга как города-организатора чемпионата Европы – 2020.

«Для меня петербургские болельщики всегда отличались от остальных, потому что я играл в «Динамо», тренировал в «Спартаке», у которого самое принципиальное противостояние с «Зенитом» в России. У «Зенита» есть фанатский вираж – это что-то особенное в нашем футбольном мире. А когда матчи начнут проводить на новом стадионе на Крестовском острове, вираж станет больше. В этом плане сопернику будет еще сложнее», – заявил Черчесов.

Напомним, первый матч на Кубке конфедераций (который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года) сборная России под руководством Черчесова проведет в Санкт-Петербурге. Соперником нашей команды станет Новая Зеландия.