Военные ЗВО обещают салют на День освобождения Ленинграда от блокады

27 января, в День 73-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, с Петропавловской крепости Санкт-Петербурга в 21:00 будет дан тридцатизалповый артиллерийский салют.

Как сообщил "Фонтанке" начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов, все 30 залпов с интервалом в 30 секунд выполнит салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии с Большого пляжа Петропавловской крепости.

Традиционно звуковое сопровождение праздничного салюта «прозвучит в исполнении» 85-мм орудий Д-44, которые выпустят 360 холостых зарядов.

Для запуска в небо фейерверочных снарядов будут задействованы салютные установки, которые выпустят около 1,5 тысяч осветительных боеприпасов. В зависимости от калибра и заряда, они имеют собственные имена – «Данко», «Сувенир», «Алиса», «Татьянин день», «Браслет».