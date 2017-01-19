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19.01.2017 13:45
Приватизация "Роснефти": Как решить уравнение с несколькими неизвестными
Глава компании "Роснефть" Игорь Сечин, фото: Антон Ваганов / ДП

Приватизация "Роснефти": Как решить уравнение с несколькими неизвестными

Специальный корреспондент "Фонтанки" Ирина Тумакова в прямом эфире решает уравнение с несколькими неизвестными и наглядно демонстрирует, как при участии ВТБ и сингапурского оффшора проходила приватизация "Роснефти".

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Подробнее о приватизации "Роснефти" читайте в материале Ирины Тумаковой "Роснефть" останется у "Роснефти".

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