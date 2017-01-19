Суд не стал рассматривать иск семьи, выселяемой ради дороги к ЧМ-2018

Городской суд Петербурга 18 января не принял к рассмотрению встречный иск семьи Новиченко, живущей на Ремесленной улице на Петровском острове. Смольный выселяет горожан ради строительства моста через Серный остров к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Как рассказал «Фонтанке» Валерий Новиченко, накануне в суде прошло заседание по иску комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) к его семье. Ведомство требует изъять у Новиченко комнаты на Ремесленной улице, 3. В рамках рассмотрения дела петербуржец подал встречный иск. Он просил возместить изымаемые площади равноценным жильем. Однако суд требование отклонил.

Также мужчина заявлял три ходатайства, они также не были приняты. В частности, Новиченко просил провести повторную оценку своего жилья — долю в 35 кв. м в коммунальной квартире. Смольный намерен ее выкупить по цене ниже рыночной, уверен Новиченко.

Рассмотрение дела о выселении семьи перенесено на 23 января. В августе 2016-го Валерий Новиченко уже проиграл разбирательство в первой инстанции: Петроградский районный суд встал на сторону КРТИ.

Смольный расселяет исторический дом на Ремесленной улице ради строительства моста и дороги с Васильевского острова на Петроградскую сторону. По контракту со Смольным, компания «СтройПлан» оценила жилплощадь семьи Новиченко в 1,69 млн рублей, ниже кадастровой стоимости. Если поделить эту сумму на площадь доли, получится 48 тысяч рублей за «квадрат».

В трехэтажном доме остались не расселенными 6 семей. Трем из них город предложил переезд в муниципальные дома в ЖК «Новая Охта» за КАДом — люди согласились, но пока не переехали. Решение о выселении еще одной семьи горсуд вынес 17 января, рассказал «Фонтанке» Валерий Новиченко.

Ранее с аналогичной проблемой столкнулись жители дома на улице Эсперова, 7, Крестовского острова. Здание расселили ради банно-прачечного комплекса для судей Конституционного суда. Только один из жителей сумел добиться предоставления квартиры на том же Крестовском острове. На это у него ушло около 5 лет судебных разбирательств.