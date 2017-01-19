Число пользователей интернет-банка Сбербанк Онл@йн в Северо-Западном банке превысило 3,9 млн

По итогам прошлого года число пользователей интернет-банка «Сбербанк Онл@йн» на Северо-Западе превысило 3,9 млн клиентов, увеличившись за год почти на миллион.

Мобильное приложение интернет-банкинга Сбербанка, доступное для мобильных платформ iOS, Android и Windows, используют 1,72 млн клиентов Северо-Западного банка.

«Сегодня наши клиенты 85% банковских операций совершают через каналы дистанционного обслуживания», – подчеркнул председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Курдюков.

Для потребителей интернет-банкинга разработана единая визуализация на разных устройствах. Так, в личном кабинете «Сбербанк Онл@йн», как в мобильной версии, так и в браузерной, пользователь видит все свои банковские карты, счета, кредиты, структуру средств, ближайшие устройства самообслуживания и даже накопленный объем бонусов «Спасибо от Сбербанка».

В 2016 году количество платежей через «Сбербанк Онл@йн» и его мобильное приложение достигло цифры 85,7 млн.

Мобильное приложение, как и полноразмерная браузерная версия интернет-банкинга Сбербанка, позволяет производить оплату в адрес более 12 тысяч организаций, почти половина которых – представители ЖКХ.

52% всех операций в «Сбербанк Онл@йн» в прошедшем году приходилось на оплату сотовой связи, 25% – услуг ЖКХ, 10% – услуг телекоммуникационных компаний, 4% – оплату госпошлин и других платежей в бюджет, 3% – пополнение электронных кошельков, более 2% – образовательные услуги.

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