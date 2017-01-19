Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО

Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах.

Характер мероприятия не обязывал согласовывать его с властями: у участников проблемной долевки нет лозунгов или плакатов. Ход акции контролировали представители полиции. Дольщики рассказали SpbHomes.ru, что ждут незамедлительной реакции чиновников: «Правительство, вопреки летним обещаниям, не может решить проблему; очевидно, что ему нужна помощь. Поэтому мы надеемся на содействие вышестоящего руководства».

Фото: Ксения Черноморова

Первых участников акции стали принимать с 9:30, время окончания пока неизвестно. Рассмотрение документов займет до 30 дней, но есть шанс, что ответ будет получен быстрее. Кроме того, на следующей неделе отправят пакет с письмами на имя Владимира Путина с просьбой лично заняться вопросом.

Фото: Ксения Черноморова

Алла Андреева, руководитель инициативной группы дольщиков ГК «Город», назвала основными требованиями проведение общего собрания обманутых покупателей с представителями властей и личный контроль хода строительства и финансовых потоков полпредом президента по СЗФО Николаем Цукановым.

«Сейчас нам важна активность. Сегодня мы наглядно показываем – люди в полной боевой готовности. Некоторые уже должны жить в домах 4-ый год, а по факту отдельные очереди находятся на нулевом цикле работ, так как активы разворованы. Дольщики ГК «Город» – самые терпеливые; мы верили и надеялись», – прокомментировала Алла Андреева.

Фото: Ксения Черноморова

SpbHomes.ru, узнал, что дальнейшие действия участников зависят от представителей власти. В планах проведение новых акций.

Напомним, что в 2010 году ГК «Город» начала возведение 3-х новостроек в Санкт-Петербурге: «Ленинский парк», «Прибалтийский» и «Морская звезда», рассчитанных на 5400 квартир. Через 3 года стройка остановилась. Сейчас инвесторами выступают банк «Санкт-Петербург» и ХК «Эра» Артема Маневича. Дольщики считают темпы строительства и финансирование недостаточными.