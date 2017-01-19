Кремль о решении КС по делу ЮКОСа: Это вопрос судебный

Россия продолжит защищать свои интересы в деле о выплате компенсаций бывшим акционерам ЮКОСа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Конституционного суда о возможности неисполнения соответствующего вердикта ЕСПЧ.

«Это вопрос судебный, поэтому мы не хотели бы никак комментировать. Разумеется, РФ полностью защищает и продолжит в юридическом плане отстаивать свои интересы», — цитирует пресс-секретаря Владимира Путина Lenta.

Напомним, "Фонтанка" писала о том, что Конституционный суд 19 января провозгласил решение по делу ЮКОСа. Наша страна отказалась выплачивать экс-акционерам компании 1,8 миллиарда евро по постановлению Страсбургского суда, следует из документа. «Платить Россия после такого решения не будет», – пояснил эту позицию на пресс-брифинге председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Однако бывшие акционеры могут получить компенсации на основании «доброй воли» – в процессе распределения «вновь выявленного имущества» нефтяного гиганта.