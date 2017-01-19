Энергомашбанк подарил ветеранам праздничный концерт

18 января 2017 года в БКЗ «Октябрьский» прошел ежегодный концерт «Ленинградская встреча», посвящен Дню прорыва блокады Ленинграда.

В торжественном открытии концерта принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов. Организатором праздничного мероприятия традиционно выступил ПАО «Энергомашбанк».

Александр Говорунов поздравил гостей концерта с праздником: «Не знает история человечества подвига более высокого и величественного, чем подвиг Ленинграда и ленинградцев. Мы в неоплатном долгу перед вами, жители и защитники блокадного города». Вице-губернатор отметил, что благодаря коллективу Энергомашбанка концерт стал доброй петербургской традицией. «Это пример социальной ответственности бизнеса», – подчеркнул он.

Перед зрителями выступили ВИА «Поющие гитары», камерный оркестр «Дивертисмент», народный артист России Иван Краско, заслуженный артист России Иван Беседин, лауреат международных конкурсов Петр Захаров, детская шоу-группа «Саманта», государственный ансамбль танца «Барыня» и другие исполнители.

Концерт бесплатно посетили более 3500 ветеранов и жителей блокадного Ленинграда.

Председатель Совета директоров ПАО «Энергомашбанк» Павел Селезнёв поздравил их с праздником: «В память о том, что город выстоял и о людях, которые жили в этом городе, мы уже 8 год подряд дарим Вам, дорогие ленинградцы, этот концерт. Сегодня он проходит в 9-й раз. Надеемся, что подаренный праздник придаст Вам сил и бодрости духа. 20 января мы отмечаем 28-й день рождения Энергомашбанка. Мы благодарны клиентам и партнерам за оказанное доверие. Все эти годы мы сотрудничаем вместе на благо нашего города».

Подробнее о концерте читайте на сайте Энергомашбанка



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