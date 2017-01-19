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19.01.2017 14:02
Почему повздорили депутаты ЗакСа, и кто кого толкал
В чем причина потасовки, которая произошла накануне в зале заседаний городского парламента? Кто в ней участвовал, а кто пытался утихомирить разгоряченных коллег? Узнали у участников и очевидцев конфликта, депутатов Михаила Амосова и Юрия Бочкова.
Также читайте об этом инциденте в материале Ксении Клочковой "Драка за Исаакий началась с ЗакСа".
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