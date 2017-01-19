Полтавченко о «Новокрестовской»: Говорили, что мы не успеем, но мы идем по графику

Станция «Новокрестовская», вопреки прогнозам пессимистов, будет достроена в срок.

Об этом, как сообщает корреспондент "Фонтанки", на презентации официальной эмблемы Санкт-Петербурга как города-организатора чемпионата Европы – 2020 заявил губернатор Георгий Полтавченко.

«Наш город по праву может считаться футбольной столицей России. Буквально через несколько месяцев Петербург примет Кубок конфедераций, потом будет чемпионат мира, и в 2020 году – чемпионат Европы. Город сегодня делает очень много для того, чтобы все эти события прошли на высочайшем уровне. Совсем недавно мы завершили строительство стадиона на Крестовском острове – самого современного стадиона России. Мы развиваем транспортную инфраструктуру – завершено строительство Западного скоростного диаметра. Также строится мост через остров Серный и станция метро «Новокрестовская» на Крестовском острове. Вопреки критическим прогнозам, ее строительство идет по графику: сегодня состоится выход проходческого щита на этой станции. Вот все говорили, что мы не успеем, а мы все успеваем. Самое главное, что после всех турниров, вся эта инфраструктура останется для жителей города и их потомков», – подчеркнул Полтавченко.

Напомним, к чемпионату мира по футболу 2018 года «Метрострой» должен построить за «Приморской» две новые станции метро – «Новокрестовскую» и «Беговую». Проходка двухпутным немецким щитом началась в конце 2015 года. В сентябре 2016 «Фонтанка» сообщала, что отставание от графика строительства «Новокрестовской» составляет 2 месяца.