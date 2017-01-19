В Калининском районе остыли батареи в 31 доме

Из-за прорыва трубы на Арсенальной улице в Петербурге отопление в нескольких десятках домов подается по пониженным параметрам. Ремонт планируется завершить к сегодняшнему вечеру.

О проблемах с отоплением в Калининском районе сообщили "Фонтанке" читатели.

"Пришли вчера домой, а батареи центрального отопления холодные, хорошо, на улице не очень холодно", – в частности, пишут утром 19 января жители дома №16 на улице Комсомола.

Как выяснилось, похожие проблемы есть и в других домах: причиной стал прорыв трубы.

"У дома №21 на Арсенальной улице зафиксирован дефект трубы диаметром 500 мм, на период ремонтных работ в 31 здании отопление осуществляется по пониженным параметрам, горячее водоснабжение ведется в штатном порядке. Ремонт начался в полночь, планируется завершить его к 18:00 сегодняшнего дня", – сообщили "Фонтанке" в пресс-службе компании "Теплосеть Санкт-Петербурга".

По данным организации, речь идет о домах на улице Комсомола, Арсенальной улице, части Кондратьевского проспекта и площади Ленина. По сообщению читателей, прорыв трубы стал заметен еще во вторник, 18 числа.