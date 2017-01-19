Совет Европы: Решение КС по «делу ЮКОСа» вызывает озабоченность

Решение Конституционного суда России по «делу ЮКОСа» «вызывает озабоченность». Об этом заявил 19 января в рассылке для журналистов представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хёльтген.

«Члены Совета Европы обязаны исполнять решения Европейского суда по правам человека. Мы изучаем решение Конституционного суда и своевременно озвучим нашу позицию», – добавил он.

Напомним, Конституционный суд 19 января провозгласил решение по делу ЮКОСа. Наша страна отказалась выплачивать экс-акционерам компании 1,8 миллиарда евро по постановлению Страсбургского суда. Однако бывшие акционеры могут получить компенсации на основании «доброй воли» – в процессе распределения «вновь выявленного имущества» нефтяного гиганта.