Что писали о крещенских праздниках дореволюционные путеводители

19.01.2017 12:36

События крещенских праздников в столице России стали достоянием широкой общественности с выходом 120 лет назад путеводителя по Петербургу и окрестностям. О том, почему на автора этого издания ополчились критики, знает архивариус интернет-канала [Фонтанка.Офис] Константин Ранкс.

О праздниках в России писали и ранее, но 120 лет назад это описание стало формализованным, его стали массово цитировать и переводить на иностранные языки.

Казалось бы, что такого в лаконично-описательном стиле, свойственном скорее отчету географа или геолога, нежели перу человека, который хочет привлечь в свой город приезжего, в том числе и из-за рубежа? Надо ли в этом описании восторгаться или можно ограничиться перечислением фактов? Почему вступление Николая Гоголя в его «Невском проспекте» не очень годится для того, чтобы описать главную магистраль столицы Империи?

В конце XIX века Россия переживала с одной стороны экономические потрясения, а с другой — пребывала в состоянии бурного развития. Она вызывала интерес у иностранцев, да и в самой стране хотели больше узнать, что нового творится в столице. Рос запрос на тексты, которые, с одной стороны, ясным языком объясняли, что там происходит, и с другой — были удобны для перевода на иностранные языки без потери или искажения смысла.

И вот появляется путеводитель Франца Домбровского, в котором лаконично сообщается, что на Крещение «... на Неве, против Зимнего дворца, ежегодно сооружается храм вышиною около четырех сажень, который обносится вокруг широкой террасой и открытой галереей. В храме служится молебен, а на галерее помещаются знамена гвардейских полков для окропления их святою водою...» Также отмечается, что «при погружении креста в реку из Петропавловской крепости раздается пушечная пальба сто одним выстрелом». И далее — в том же духе.

Далеко не все сочли такой лапидарный стиль при описании праздников в столице Империи оправданным. Предполагалось, что поляк по происхождению, Домбровский либо не владел хорошо русским языком (что полная чушь, так как он был заметным литератором своего времени), либо был критичен к российскому величию по причине своего «инородного» происхождения.

Но дело, конечно, в том, что всегда найдутся ретрограды и критики, не вполне понимающие суть и смысл изменений. Домбровский ярче других смог в сжатой форме дать информацию о городе и о событиях, в нем происходящих. Это было время, когда авторы осознали, что при наличии иллюстраций текст может иметь именно информационное, а не описательное значение. И самое интересное — в наше время мы снова воспринимаем это, только немного по-новому.

Все выпуски программы Nota Bene доступны в архиве программ интернет-канала [Фонтанка.Офис].