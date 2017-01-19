Зорькин - акционерам ЮКОСа: Любишь кататься - люби и саночки возить

Глава Конституционного суда Валерий Зорькин по просьбам журналистов пояснил, как представляет себе выплату компенсаций экс-акционерам ЮКОСа по «доброй воле». По мнению юриста, соответствующие механизмы предусматривает Гражданский кодекс.

В нём обозначен пятилетний период, когда бывшие бенефициары могут претендовать на «вновь выявленное» имущество компании. «В данном случае прошло больше 10 лет. Но (с учетом обстоятельств. – Прим. ред.) вполне возможна корректировка и применение механизмов Гражданского кодекса. Во всяком случае, надо выявить резервы. Конституционный суд счёл необходимым сделать на этом акцент», – отметил Зорькин. «Россия может позвонить себе это сделать», – добавил он, говоря о добровольной компенсации.

Положение экс-акционеров ЮКОСа тем не менее, как можно понять из слов служителя Фемиды, шаткое и неопределённое. Выявление полного списка акционеров, например, не является задачей суда. «Юридически ни один из них не вправе требовать: «Дайте!», – отметил Зорькин. Как подчеркнул служитель Фемиды, не только отечественные, но и международные аудиторские фирмы предупреждали ЮКОС, что его методы уплаты налогов «не соответствуют духу российского закона». Акционеры это знали, но ничего не предпринимали. Тем не менее некоторых из них можно считать «условно добросовестными».

«Любишь кататься – люби и саночки возить. Акционерное общество устроено таким образом, что акционеры берут на себя ответственность за последствия того, что делают руководящие органы», – заключил Зорькин.

Напомним, Конституционный суд 19 января провозгласил решение по делу ЮКОСа. Наша страна отказалась выплачивать экс-акционерам компании 1,8 миллиарда евро по постановлению Страсбургского суда, следует из документа. «Платить Россия после такого решения не будет», – пояснил эту позицию на пресс-брифинге Зорькин. Однако бывшие акционеры могут получить компенсации на основании «доброй воли» – в процессе распределения «вновь выявленного имущества» нефтяного гиганта.