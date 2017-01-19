Несанкционированную купель у Петропавловки закрыли для купальщиков

Вход на пляж, через который можно пройти к купели у Иоанновского равелина Петропавловской крепости в Петербурге, перекрыт полицией.

Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки».

Как пояснили в ГУ МВД, там расположена стихийная прорубь, которая не оборудована для крещенских купаний. Рядом нет спасателей МЧС, удобств. Во избежание несчастных случаев было решено закрыть к ней допуск.

Отметим, что прорубь у равелина – традиционное место купаний петербуржцев в Крещение на территории Петропавловской крепости. Однако в 2017 году разрешенную купель установили у Трубецкого бастиона.

В Петербурге, по данным ГУ МЧС, к крещенским праздникам оборудовано больше двух десятков специальных мест для купаний.