На полигоне “Красный Бор” найден вероятный источник выброса газа

В поисках источника запаха газа специалисты Северо-Западного Росприроднадзора нашли подозрительную бочку на территории полигона опасных отходов “Красный Бор”. Ранее было зафиксировано место слива неизвестной жидкости в технологическую карту.

Напомним, 16 января запах метил(этил)меркаптанов, используемых для добавления в бытовой газ, распространился по южным окрестностям Петербурга. Полигон “Красный Бор” попал под подозрение. Источники “Фонтанки” выдвинули версию, что выброс меркаптанов произошел при подготовке привезенных для утилизации бочек на резку и сдачу в пункт приема металла.

Как сообщили “Фонтанке” в Росприроднадзоре по Северо-Западу, накануне, 18 января полигон был осмотрен совместно с полицией и областным комитетом эконадзора.

“На бетонной площадке, примыкающей к корпусу №122 (ранее использовался для хранения отходов 1 класса опасности), в груде металлолома обнаружены две бочки объемом приблизительно 2 кубических метра каждая. От одной из них исходил едкий химический запах, напоминающий метил(этил)меркаптан. Запах ощущался не только при непосредственном нахождении возле емкости, но и на расстоянии более 50 метров”, – уточнили в Росприроднадзоре.

Экспертная лаборатория отобрала пробы отходов и промышленных выбросов.