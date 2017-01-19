Петербург презентовал свою эмблему для чемпионата Европы - 2020

Официальную эмблему Санкт-Петербурга как города-организатора чемпионата Европы - 2020 презентовали сегодня, 19 января, в Манеже Первого кадетского корпуса.

В мероприятии приняли участие президент РФС Виталий Мутко, президент УЕФА Александр Чеферин, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

– У отечественного футбола большая история, – заявил Мутко. – В Петербурге родился наш футбол, здесь появились первые спортивные кружки. Поэтому, когда встал вопрос о городе-участнике Евро-2020, сомнений не было, что это должен быть именно Петербург.

Чемпионат Европы – 2020 станет первым в истории первенством Старого Света, которое пройдет на территории сразу 12 стран – от Англии и Германии до России и Венгрии. В Санкт-Петербурге состоятся три матча группового этапа и один матч четвертьфинала.