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19.01.2017 12:12

Петербург презентовал свою эмблему для чемпионата Европы - 2020

Официальную эмблему Санкт-Петербурга как города-организатора чемпионата Европы - 2020 презентовали сегодня, 19 января, в Манеже Первого кадетского корпуса.
Петербург презентовал свою эмблему для чемпионата Европы - 2020
Артем Кузьмин/"Фонтанка.ру"

 

 

В мероприятии приняли участие президент РФС Виталий Мутко, президент УЕФА Александр Чеферин, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

– У отечественного футбола большая история, – заявил Мутко. – В Петербурге родился наш футбол, здесь появились первые спортивные кружки. Поэтому, когда встал вопрос о городе-участнике Евро-2020, сомнений не было, что это должен быть именно Петербург.

Чемпионат Европы – 2020 станет первым в истории первенством Старого Света, которое пройдет на территории сразу 12 стран – от Англии и Германии до России и Венгрии. В Санкт-Петербурге состоятся три матча группового этапа и один матч четвертьфинала.

 


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