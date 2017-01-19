Мутко отказался назвать сумму, на которую застрахован ЧМ-2018

Вице-премьер по спорту Виталий Мутко отказался называть сумму, на которую застрахован чемпионат мира по футболу – 2018, однако заверил, что гарантии проведения турнира в России у него имеются.

В середине декабря 2016 года Мутко дал комментарий федеральным СМИ о ситуации с отменой международных соревнований в России из-за допингового скандала.

«А иначе утром проснулся – а у тебя забирают чемпионат мира. Ну так заплати, что мы уже потратили, и забирай. И нашим федерациям, конечно, надо очень серьезно к этому подходить. Вот в случае чемпионата мира по футболу – 2018 – он застрахован. На сколько? Это уже наше личное дело».

Сегодня, 19 января, Мутко приехал в Петербург на серию мероприятий. Первая пресс-конференция прошла на станции «Адмиралтейская». Корреспондент «Фонтанки» попросил чиновника объяснить смысл его слов о страховании турнира, так как общеизвестно, что все риски страхует не страна-организатор, а владелец турнира – ФИФА.

– Да, страхует она, – признал Мутко, что это не его личное дело. – Но сумму страховки называть не хочу. Джанни Инфантино (президент ФИФА) будет здесь, в Петербурге, вы ему и зададите вопрос.

– В чем тогда гарантии, что у России не отнимут чемпионат мира?

– Никаких проблем я сейчас не вижу.

Ранее стало известно, что антидопинговые организации 19 стран поддержали идею отобрать у России все соревнования и турниры, намеченные на 2017 год и позже.