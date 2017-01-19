По делу ЮКОСа в КС будет два особых мнения

Судьи Конституционного суда могут высказать два особых мнения по делу ЮКОСа. Об этом заявил 19 января председатель КС Валерий Зорькин во время брифинга с журналистами.

«Если вы никому не расскажете», – кокетливо обозначил он условия этого признания во время общения с прессой. Впрочем, глава КС подчеркнул, что судьи ещё могут передумать.

Напомним, Конституционный суд 19 января провозгласил решение по делу ЮКОСа. Наша страна отказалась выплачивать экс-акционерам компании 1,8 миллиарда евро по постановлению Страсбургского суда, следует из документа. Однако бывшие акционеры могут получить компенсации на основании «доброй воли» – в процессе распределения «вновь выявленного имущества» нефтяного гиганта.