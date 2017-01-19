По делу ЮКОСа в КС будет два особых мнения
Судьи Конституционного суда могут высказать два особых мнения по делу ЮКОСа. Об этом заявил 19 января председатель КС Валерий Зорькин во время брифинга с журналистами.
«Если вы никому не расскажете», – кокетливо обозначил он условия этого признания во время общения с прессой. Впрочем, глава КС подчеркнул, что судьи ещё могут передумать.
Напомним, Конституционный суд 19 января провозгласил решение по делу ЮКОСа. Наша страна отказалась выплачивать экс-акционерам компании 1,8 миллиарда евро по постановлению Страсбургского суда, следует из документа. Однако бывшие акционеры могут получить компенсации на основании «доброй воли» – в процессе распределения «вновь выявленного имущества» нефтяного гиганта.
© Фонтанка.Ру
Справка:
Решение по делу ЮКОСа Страсбургский суд вынес в 2014 году. Он велел России выплатить 1,8 миллиарда евро за нарушения права на собственность во время разбирательств по налоговым делам компании. Минюст сразу же заявил, что считает решение необоснованным. Но механизмов, чтобы не исполнять его, тогда не было. В 2015 году Конституционный суд наделил сам себя такими полномочиями, а в 2016 г. вынес первое решение по подобному делу. Оно касалось права российских заключённых голосовать.
Дело ЮКОСа КС публично рассмотрел 15 декабря. Во время прений представитель администрации президента Михаил Кротов заявил, что рекордная выплата «со всей очевидностью отразится на финансовой нагрузке и доходах граждан», нарушит положения Конституции о социальном государстве.