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19.01.2017 12:04

Дом на Лиговском, 56, разберут для строительства гостиницы

Разрешение на строительство гостиницы на Лиговском проспекте, 56, выдано Госстройнадзором. Историческое здание снесут, а затем восстановят его фасад.

Как сообщили в службе строительного надзора 19 января, застройщик ЗАО «Лиговский 54» разберет здание в связи с его аварийностью. Решение согласовано комитетом по охране памятников и рабочей группой по восстановлению внешнего облика исторических зданий.

На участке появится здание высотой от 4 до 8 этажей. Ближе к Лиговскому проспекту этажность будет понижаться. Общая площадь отеля составит 20 тысяч кв. м. Он будет рассчитан на 191 номер.

Компания «Лиговский 54» принадлежит отельному оператору «Кеско». Он владеет гостиницей Ibis на соседнем участке. Планы строительства второй очереди разрабатывались с 2004 года. В мае 2016-го правительство города предоставило «Лиговскому 54» участок площадью 4 тысячи кв. м. За это инвестор перечислит в бюджет 28,8 млн рублей. Гостиницу должны возвести за 3 года.


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