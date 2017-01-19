Петербургский метрополитен выпустил на линию спецсостав к Кубку конфедераций

В Петербурге выпущен на линию брендированный состав метро к Кубку конфедераций - 2017. Финал турнира примет стадион на Крестовском.

В Петербурге выпущен на линию брендированный состав метро к Кубку конфедераций – 2017. Финал турнира примет стадион на Крестовском.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на презентацию состава приехали вице-премьер России по спорту Виталий Мутко, губернатор Георгий Полтавченко, глава метрополитена Владимир Гарюгин, певец Василий Герелло в роли посла Петербурга на ЧМ-2018 и Вячеслав Малафеев – в роли самого себя. Всю презентацию он тихо простоял в сторонке, но не отказывая желающим в совместных фото.

Мутко и других спустили на платформу станции метро «Крестовский остров», куда был подан пустой состав из шести вагонов, раскрашенных в символику Кубка конфедераций, с указанием дат проведения и городов, в которых пройдет турнир.

Делегация вошла в четвертый вагон. Мутко в беседе с Полтавченко отметил улучшенную навигацию в метрополитене, да и вообще был привычно благодушен. Губернатор часто кивал, но редко улыбался.

Мутко и других без остановок прокатили до станции метро «Адмиралтейская».

Новый брендированный поезд будет курсировать по пятой линии петербургского метрополитена в течение полугода, сообщили в пресс-службе Смольного.

Задание на покраску метрополитен получил за три недели, перед самым Новым годом. Для брендирования был выбран шестивагонный состав «Вагонмаша» 2010 года выпуска. Поезд пробудет на линии полгода – до проведения Кубка. Он намечен на 17 июня – 2 июля. Участие примут восемь команд. Турнир пройдет в Петербурге, Москве, Казани и Сочи.