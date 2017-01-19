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19.01.2017 11:28

Россия может дать экс-акционерам ЮКОСа немного денег

Конституционный суд не исключает возможность выплат экс-акционерам ЮКОСа на основании «доброй воли».

Такое решение правительство страны может вынести не основании распределения «вновь выявленного имущества» компании, в том числе «сокрытого на зарубежных счетах».

Об этом только что заявил председатель КС Валерий Зорькин. Напомним, ранее он провозгласил постановление, в котором Россия в целом отказалась выполнять постановление Европейского суда по правам человека. Он в 2014 году велел выплатить экс-акционерам ЮКОСа 1,8 миллиарда евро.


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