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19.01.2017 11:26

Мутко: Адаптация стадиона на Крестовском к ЧМ-2018 потребует еще 1,5-2 млрд рублей

Стадиону на Крестовском острове требуется дополнительное финансирование. Об этом в четверг, 19 января, заявил вице-премьер Виталий Мутко.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», чиновник приехал утром на Крестовский остров для запуска брендированного состава метро к Кубку конфедераций. Его спросили про подготовку петербургской арены и к ЧМ-2018.

Мутко признал, что потребуются еще деньги для адаптации стадиона к требованиям ФИФА, так как он, по сути, сейчас удовлетворяет уровню внутреннего чемпионата.

«Нужны дополнительные периметры безопасности, въездные зоны для автомобилей и автобусов, на время ЧМ мы должны построить павильоны спонсоров, технические павильоны. Это тоже требует ресурсов. Еще расширить зону прессы, wi-fi подключить. Не менее тридцати камер будет на стадионе, чтобы сделать картинку. Также требования к обслуживанию категорий VIP. Различная мебель, кухонное оборудование. Это все то, что в общестроительный проект не входит. И это все считается, приблизительно 1,5-2 миллиарда адаптация стадиона будет стоить».

По словам Мутко, финансирование будет совместным – ФИФА, правительством России и регионом. Также в инфраструктуру вложится «Зенит».

По подсчетам «Фонтанки», в стадион на Крестовском вложены уже 48 миллиардов рублей.


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